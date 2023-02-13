Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.
178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2023
Umut hep var. pic.twitter.com/F8wQ3LARTq
Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.
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