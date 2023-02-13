Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu.



Umut hep var. pic.twitter.com/F8wQ3LARTq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2023

Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.