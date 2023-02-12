Depremde 150'nci saat mucizesi

Bakan Koca: 150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında felaketin 150. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaşarak, "Umut hep var" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.
150. Saat müjdesi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023
Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var! pic.twitter.com/I8TORK1lWn
Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.
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