Depremde 150'nci saat mucizesi

Bakan Koca: 150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.

150. Saat müjdesi.



Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var! pic.twitter.com/I8TORK1lWn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.