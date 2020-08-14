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14 Ağustos 2020 Cuma 19:55:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 20:38:00

Bakan Koca 14 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1226 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 923 artarak 228 bin 980'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi." dedi. Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Sağlık Bakanı Koca "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, KOVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerini kullandı.

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