Bakan Koca: 112 Acil Sağlık Ekiplerine kolaylık sağlanması gerek

Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan seyahatlerde, şu ana dek, 570'in üzerinde trafik kazası yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, yaşanan trafik kazalarına ilişkin 112 Acil Sağlık Ekiplerine kolaylık sağlanması gerektiğini belirten bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Bolu'da yaşanan bir kazada 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerine gidebilmesi için ne kadar güçlük çektiklerine vurgu yaparak, "Kaza geçirenler ve ekiplerimiz açısından kritik bu anların pek çok örneği var. Kuralların ihlalinden doğan cezayı ödemek, bir insanın hayatını geri getirmez. Bütün yolculuklar mutlulukla tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.