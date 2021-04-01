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01 Nisan 2021 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 19:55:00

Bakan Koca: DSÖ listesinde 18 aşımız var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı. Bakan Koca, DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşının olduğunu bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık."

"Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik."

"Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum"

"Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız."


Etiketler : Fahrettin Koca DSÖ Sağlık Bakanı bakan koca sağlık çalışanları
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