Bakan Koca 1 Ağustos Koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugünkü koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı' ifadelerine yer verdi.
İŞTE BAKAN KOCA'NIN O PAYLAŞIMI
Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı. pic.twitter.com/ffG1CU6Zps— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020
- Bakan Koca 1 Ağustos Koronavirüs tablosunu açıkladı
- Başkan Erdoğan'a fındık teşekkürü
- Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Neden HDP ile yürüdün?
- Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış
- Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
- Sevgilisini canice öldüren sanığın 'iyi hal' indirimi kaldırıldı