Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" dedi.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Marmaris'te havadan yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda hava sıcaklığındaki yükseliş ve rüzgar hızındaki artışla birlikte "spot patlama" dediğimiz olayla yangın harlandı.

Kirişci, şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktardı. Ayrıca hava araçlarının sayısının 41'e ulaştığını söyledi.

Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.

Arzumuz, yarına kadar yangını kontrol altına almak.

Gece görüş özelliği de olan 10 helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız.

Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi