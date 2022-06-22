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22 Haziran 2022 Çarşamba 21:56:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 22:21:00

Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Marmaris'te orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci; "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" dedi.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Marmaris'te havadan yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda hava sıcaklığındaki yükseliş ve rüzgar hızındaki artışla birlikte "spot patlama" dediğimiz olayla yangın harlandı.

Kirişci, şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktardı. Ayrıca hava araçlarının sayısının 41'e ulaştığını söyledi.

Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.

Arzumuz, yarına kadar yangını kontrol altına almak.

Gece görüş özelliği de olan 10 helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız.

Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi

Etiketler : marmaris yangın bakan kirişçi vahit kirişçi
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