Bakan Kirişci'den köpek katliamıyla ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki köpek katliamıyla ilgili açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,"Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.
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