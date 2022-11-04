VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de otobüs minibüsle çarpıştı: 17 yaralı
Ordu'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılacak
ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yardım
Bakan Kirişci'den 'gıda güvenliği' vurgusu
Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz
Togg'dan yeni paylaşım: İşte akıllı cihazların üretim aşaması
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu
İşten çıkarmalara başlayan Twitter, ofislerini geçici olarak kapattı
Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var
Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu
KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil
Altun: Dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız var
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
04 Kasım 2022 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 23:08:00

Bakan Kirişci'den 'gıda güvenliği' vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini anlattığını belirterek, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini anlattığını bildiren Kirişci, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, toplantı kapsamında Fransa Tarım ve Gıdada Yeterlilik Bakanı Marc Fesneau ile görüştü. Görüşmede tarım ve ormancılıktaki işbirliklerinin ve tarımsal ticaretin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Bakan Kirişci'nin katıldığı OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın sona erdiği bildirildi.

Etiketler : sosyal medya Kirişci küresel gıda güvenliği
Kokulu defile

Kokulu defile
"Ersay Üner Cover"ı

"Ersay Üner Cover"ı

İşin Aslı tiyatro

İşin Aslı tiyatro
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
Nazara inanırım

Nazara inanırım
ABD turnesi başladı

ABD turnesi başladı
Kızımla reklamda oynamam

Kızımla reklamda oynamam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX