Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz

Bakan Kirişci: Et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum.