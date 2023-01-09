Bakan Kirişci: Et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum.
09 Ocak 2023 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 15:10:00
Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz
Son Dakika Haberleri.. Bakan Kirişci: Et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum.
- Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz
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