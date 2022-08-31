Bakan Kirişçi'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak ve yarından itibaren başlayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer'de, Su Ürünleri Av Sezonu Töreni'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ziraat Bankası'nın yüzde 13,5 oranla balıkçılara işletme kredisi kullandıracağını duyurdu.
Uygulama yarından itibaren başlayacak.
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