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11 Şubat 2023 Cumartesi 01:35:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 01:35:00

Bakan Kirişci: "Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsız"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nın patladığı iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır."

Etiketler : Bakan Kirişçi deprem hatay Yerseli Barajı

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