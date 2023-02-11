Bakan Kirişci: "Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsız"

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nın patladığı iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır."