Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarıldı

Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.