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20 Mayıs 2022 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 21:02:00

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : tarımsal destek ödemeleri Bakan Kirişci
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