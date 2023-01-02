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02 Ocak 2023 Pazartesi 10:24:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 10:24:00

Bakan Kirişci: 'Tarım Cebimde' uygulaması her bakımdan yerli ve milli uygulamadır

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 'Tarım Cebimde' uygulaması için "Yerli ve milli bir uygulamadır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Tarım Cebimde' uygulaması tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci, "'Tarım Cebimde' uygulaması bakanlığımıza ait, her bakımdan yerli ve milli uygulamadır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : tarım ve orman bakanı vahit kirişci canlı
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