Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangınınına müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangına akşamın kararacak olması nedeniyle 1 helikopter, yeterli düzeyde arazöz ve dozerlerle belirli sayıdaki personelle ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.

Yangının seyrinin dünkü sabaha kadar olan şartlarda stabil olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Sabahleyin saat 11.00'e kadar da çalışmalarımıza katkı sağlayacak bu şartların devam ettiğini söyledik. Saat 11.00 sıralarında bir açıklamada bulunduk. Şunu ifade ettik, 'Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda artık neredeyse soğutma moduna geçebileceğimiz bir noktaya geldik' çünkü havadan yapmış olduğumuz incelemeler açıkçası bizde böyle bir düşünce oluşturdu. Şunu da peşine ekledik, bu şartların devam etmesi durumunda, soğutma çalışmaları yürütülürken hava sıcaklığının veya rüzgarın hızının artmaması temennimizdir. Maalesef endişemiz gerçek oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu."

Sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi.

Sahada, 1100'ü Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere diğer kurumlardan da katılımlarla toplam 2 bin 600 civarında personel olduğunu bildiren Kirişci, iş makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor"

Araç-gereç, makine konusunda yoğun yetkinliklerinin olduğunu belirten Kirişci, vatandaşların geçen yıl daha fazla kargaşa olduğunu ancak bu yıl daha rahat bir çalışma ortamı olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Çalışmaların uyum içinde sürdüğünü, eğitimli gönüllülerin de çalışmada yer aldığını ifade eden Kirişci, 462 kişiden oluşan ormanın iyi donatılmış, iyi eğitilmiş personelinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Kirişci, eğitim alarak belge almaya hak kazanan gönüllülerin de sahada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla neredeyiz? Eğer bugün saat 11.00'den sonraki sıcaklık artışı ve rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, biz soğutma faaliyetlerini yapıyor ve yangını kontrol altına almış ve artık hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor alacaktık. Fakat bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var. Arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle bu çalışmalarını yürütüyorlar."

"55 helikopter, 20 uçağımız envanterimizde olacak"

Kirişci, sahada çalışan ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Şu an bölgede rüzgarın hızını biraz kaybetmiş, hava sıcaklığının düşmüş, nemin de artmış olması nedeniyle iştahlı, anormal bir yangın hadisesi olmadığına işaret eden Kirişci, "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak."

Bakan Kirişci, tüm bunların 4 Temmuz'da kendi envanterlerine dahil olacağını bildirdi.

"51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı"

Bir gazetecinin yerleşim alanlarındaki tahliyelerle ilgili sorusuna ise Kirişci, "51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı. Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına kardeşlerimizin evlerinden tahliyelerini sağladık. Bulundukları muhitlerde de gerek TOMA'larımız gerek arazözlerimiz onlar da şu anda olası bir yangının sıçraması halinde o evlere adeta orada birer izolasyon görevi görecek. İnşallah gerek kalmaz. Olacak olursa diye böyle bir tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, ancak geçen yıldaki gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Söndürme çalışmalarında coğrafyadan kaynaklı zorluklar yaşandığını ifade eden Kirişci, esas etkenin ise hava sıcaklığının ve rüzgarın hızının artmış olması olduğunu kaydetti.