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02 Mart 2023 Perşembe 21:08:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 21:08:00

Bakan Kirişci: Kırsalda 73 bin köy evi yapılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalda 73 bin köy evi yapılacağını belirterek. "Evler ahırlarıyla, seralarıyla, sosyalleşme alanlarıyla bildiğimiz köyden öte akıllı köy olacak. Kırsala dönen insanlarımızı orada tutup, üretime geçmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ankara Misafirhanesinde, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Eşi Hanife Kirişci ile depremzedelerle bir süre sohbet eden ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Kirişci, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kirişci, buradaki konuşmasında, yaşanan afetten 11 ilin etkilendiğine işaret ederek, iklim şartlarının kötü olmasının felaketin boyutunu artırdığını belirtti. Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki misafirhanelerde, 7 bin 558 depremzedeyi ağırladıklarını bildiren Kirişci, "Siz şu anda TMO'nun misafirhanesinde değilsiniz. Burada her türlü ihtiyaçlarınız karşılanacak. Biz sizlerin hizmetkarıyız, sizin bu acılarınızı, bu çektiğiniz sıkıntıları hafifletebilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

TMO DEPREM BÖLGESİ İÇİN KONTEYNER ÜRETİYOR

Bakanlık olarak 5 binin üzerinde iş makinası ve 15 binin üzerinde personelle deprem bölgesinde faaliyetlerini yürütmeye devam ettiklerini aktaran Kirişci, bölgede tarımsal faaliyetlerin yürümesi ve üreticilerin mağdur olmaması için her türlü desteğin verildiğini, depremzedelerin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Kirişci, deprem bölgesinde hayatın yeniden kurulacağını vurgulayarak, "Kırsalda 73 bin köy evi yapılacak. Evler ahırlarıyla, seralarıyla, sosyalleşme alanlarıyla bildiğimiz köyden öte akıllı köy olacak. Kırsala dönen insanlarımızı orada tutup, üretime geçmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Program sonrası TMO atölyesini ziyaret eden Kirişci, TMO'nun kendi imkanlarıyla deprem bölgesindeki iş yerleri için ürettiği konteynerleri inceledi ve imalat süreciyle ilgili çalışanlardan bilgi aldı.

Etiketler : Vahit Kirişci Bakanlık deprem bölgesi

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