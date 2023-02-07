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07 Şubat 2023 Salı 02:09:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 02:09:00

Bakan Kirişci: Deprem bölgesindeki 7 DSİ tesisi takip edilecek

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, deprem bölgesindeki barajlara ilişkin "Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz toplam 79 tesis incelendi. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Süleyman Elban ile yaptığı açıklamada, ülkenin 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadığını söyledi.

Devlet Su İşleri tesislerinin depremden zarar görmemesinin önem arz ettiğini belirten Kirişci, bölgede 140 tesisin yer aldığını belirtti.

Bakan Kirişci, şunları ifade etti:

"Bu bölge Adana Bölge Müdürlüğü olarak söylüyorum. Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan oluşan bölge müdürlüklerimiz. Bunların kendi görev alanları içerisinde yakın çevrede de olsa bu baraj ve göletlerin bir tehlike oluşturup oluşturmadığını da inceleme yoluna gittik. Bu çerçevede de bu 140 adet tesis ki bunların 110'u baraj, 30'u da gölet. Bu barajlardan 15'i de özel sektöre ait. Bu kısmını EÜAŞ ile işbirliği yaparak, onlardan aldığımız bilgiler üzerinden hareket ederek barajlarımızın durumunu değerlendirme imkanı bulduk. Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Kirişci, Adana'daki özellikle Seyhan ve Çatalan barajlarıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Etiketler : Bakan Kirişci deprem afad

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