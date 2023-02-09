Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor.



Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek. pic.twitter.com/BQBxxpUbJx — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 9, 2023

Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."