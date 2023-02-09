Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor

Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlarda incelemelerin havadan ve karadan devam ettiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 9, 2023
Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek. pic.twitter.com/BQBxxpUbJx
Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."
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