Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan herkesin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş açıklama geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.