Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan herkesin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş açıklama geldi.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
- Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- 10 milyon TL ödülle aranan PKK elebaşı terörist yuvasında öldürüldü
- Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi
- FETÖ firarisinin 10 milyon dolarlık hesap hareketleri! Hepsi tek tek ortaya çıktı!
- Bakan açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
- Koronavirüs hangi kan gruplarını daha çok etkiliyor? Prof. Dr. Ateş Kara'dan flaş açıklamalar