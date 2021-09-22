22 Eylül 2021 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 13:15:00
Bakan Kasapoğlu'ndan KYK iddialarına sert yanıt: Data bilmeden istismar
Kaynak: AA
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de yurt sorunu olduğu ve bazı öğrencilerin açıkta kaldığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Kasapoğlu, "Data ve verileri bilmeden istismar ediyorlar." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti:
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