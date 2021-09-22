Bakan Kasapoğlu'ndan KYK iddialarına sert yanıt: Data bilmeden istismar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üniversite öğrencilerinin yurt bulamadığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti: