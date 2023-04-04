"Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak"

Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Öyle güçlü bir altyapımız var ki; hem depremzede vatandaşlarımıza hizmet edebilecek kadar güçlü bir çatı hem de aynı zamanda eğitim süreci devam eden tüm öğrencileri kapsayacak bir çatı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı." dedi.