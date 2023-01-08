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08 Ocak 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 11:45:00

Bakan Kasapoğlu: Türkiye bugün yükselişi ile bütün dünyada örnek gösterilen bir ülke

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Bakan Kasapoğlu, "Türkiye bugün yükselişi ile bütün dünyada örnek gösterilen bir ülkedir. İHA'mız, SİHA'mız, KIZILELMA'mız bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 108. Anma Töreni'nde konuştu.

"Kem gözler daima bu toprakların üzerinde olmuştur" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türkiye bugün yükselişi ile bütün dünyada örnek gösterilen bir ülkedir. İHA'mız, SİHA'mız, KIZILELMA'mız bugün dünyanın takdirini kazanmış durumdayız." dedi.

Etiketler : sarıkamış harekatı bakan kasapoğlu anma töreni
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