Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının yurtlarda kalan depremzedelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Yurtların 850 bin kapasitesi olduğunu, tüm illerde yurtların bulunduğunu anımsatan Kasapoğlu, bu yıl üniversite yerleştirmelerinde başvuru yapan herkesin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Yurtların depremzedelere açıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin kapasiteyi depremzedelere açtık. Tüm imkanlarımızı okuluyla sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin'den Kayseri'ye, Kayseri'den Rize'ye kadar tüm yurtlarımızda depremzedelerimizi misafir ediyoruz." diye konuştu.

Afet bölgesindeki yurtların da depremzedelere açıldığını belirten Kasapoğlu, depremzedelere, çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yüz yüze eğitim gören öğrencilerin, stajı olan öğrencilerin mağdur olmaması için yurtları bloklara ayırdıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımızda da depremzedeleri ağırlıyoruz. Bakanlığımızın tüm altyapısını depremzedelerimize açtık." ifadelerini kullandı.