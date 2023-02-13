"An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası an itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz." dedi.

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