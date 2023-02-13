Bakan Kasapoğlu: An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası an itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası an itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz." dedi.
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