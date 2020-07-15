15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:05:00
Bakan Karaismailoğlu'ndan ilk yerli ve milli uydu açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A 2022 yılında uzaya göndereceğiz.
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