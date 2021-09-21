318 metre yükseklikten ilk kareler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolundan" yapacağı inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını söyledi.

Artık "Asırların hayali" için geri sayımın başladığını ifade eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 101 kilometre uzunluğuyla Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını anlattı.

Karaismailoğlu, köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarıyla 3 bin 563 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak."

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını ve ülkenin simge yapılarından olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında eksi 45 metre, Avrupa tarafında ise eksi 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale'de kuru havuz ve ıslak havuzda keson imalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır."

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Karaismailoğlu, köprünün kule temellerinin, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçildiğini dile getirerek, "Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapılmıştır." diye konuştu.

Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmalarının yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için güney kulede 165 adet, kuzey kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana kablo imalatları tamamlanarak, 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile askı kelepçeleri ve düşey askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye panel ve blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet mega blok, 21 adet single blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına intikal ettirildi."

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye blokunun montajının bitirildiğini bildirdi.

İtme-sürme yöntemiyle inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü'nün tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 39 üstgeçit, 40 altgeçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üstgeçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, yapılan her yeni yolun, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can kattığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Karaismailoğlu, çalışmalar için kurulan "kedi yolundan" gerçekleştireceği inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladıklarını belirtti.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu trafiğe açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu, tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini, 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı, 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz."

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi'nin, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacağına dikkati çekti.

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Otoyolun, Balıkesir civarında İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafenin kısalacağını vurgulayan Karaismailoğlu, bu durumun turizm sektörünün gelişimine önayak olacağını aktardı.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu da 1915 Çanakkale Köprüsü sağlayacak. Kısacası proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece boğazın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölgeyle bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. Teknolojik görkemiyle tüm dünyanın gözünü diktiği köprümüzü inşa ederken tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz."

Türkiye'nin bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme, lojistik dinamiklerle şekillenen, yeni, etkin ve iddialı bir süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide, destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Basın toplantısında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile siyasi partilerin il başkanları hazır bulundu.