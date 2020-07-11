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11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:32:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:32:00

Bakan Karaismailoğlu: Yılların sorunları bir bir bitiyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bitlis genelinde çok önemli projelerinin bulunduğunu belirterek, "İlimize, 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık." dedi.

Bitlis'teki programları kapsamında Tatvan Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Şantiyeyi gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Tatvan çevre yolunun 10,2 kilometre uzunluğunda olduğunu içinde 2 bin 500 metre uzunluğunda çift tüp tünelin bulunduğunu söyledi.

Tatvan'da şehir trafiğinde yaşanan sorunların çevre yolunun tamamlanmasıyla ortadan kalkacağını belirten Karaismailoğlu, ilçe için önemli olan bu projeyi Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

"ŞU ANDA İLİMİZDE 4,5 MİLYAR DEĞERİNDE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VAR"

Gelecek yılın sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesi yapıldı, proje hazırlıkları, kamulaştırma işlemleri hepsi çözümlendi. Şu an önümüzde bir engel yok. İnşallah en kısa zamanda bu çevre yolunu Tatvanlıların hizmetine sunup, yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık. Şu anda ilimizde 4,5 milyar değerinde devam eden projelerimiz var. Bunların 2,5 milyar liralık yatırımını tamamladık, diğerlerini de tamamlıyoruz."

"YILLARIN SORUNLARI BİR BİR BİTİYOR"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacaklarını anımsatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış. Yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunlarda halkımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Bugün Bitlis'teyiz, yarın başka bir bölgede olacağız."

Ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Van Gölü Feribot Müdürlüğü'ne geçerek Türkiye'nin en büyük feribotunda incelemelerde bulundu.

Tatvan'ın lojistik anlamda çok önemli bir bölgeye bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Lojistik anlamda çok önemli bir noktadayız. Yük trenleri buradan İran'a transfer ediliyor. Tatvan ve Bitlis çok önemli bir konumda. Tatvan'da, Van Gölü kıyısındaki iskele ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. Bunların takibi için buradayız. Gerekli incelemeleri yaptık, talimatları verdik." diye konuştu. 

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