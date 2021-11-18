Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B açıklaması!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Turksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

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