Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B açıklaması!

18 Kasım 2021 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 12:35:00
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'nin üretimi tamamlandı, 2021 sonunda uzaya gönderilecek
Kaynak: DHA
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B'nin üretiminin tamamlandığını ve 2021 sonunda uzaya gönderileceğini açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Turksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.
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