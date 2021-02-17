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17 Şubat 2021 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 10:08:00

Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A için tarih verdi!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacağını ve çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A için tarih verdi. Bakan Karaismailoğlu, yörünge testlerinin ardından Türksat 5A'nın haziran ayında teslim alınıp çalışmaya başlayacağını şu sözlerle ifade etti:

Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021'de başarı ile yapıldı. Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır."

Etiketler : türksat 5a uydu
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