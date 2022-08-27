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27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:14:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:14:00

Bakan Karaismailoğlu: 'Tahıl Koridoru' ile bugüne kadar taşınan yük miktarı 984 bin ton

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı. Bu gemilerin; 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çırağan Sarayı'nda saat 20.00'de düzenlenen Deniz Ticaret Odasının 40. Yıl Gala Yemeğinde konuştu.

'41 GEMİ UKRAYNA'NIN LİMANLARDAN YÜKLÜ OLARAK KALKIŞ YAPTI'

Bakan Karaismailoğlu, "Küresel bazda denizyolu ile yapılan yük hacmi son 50 yılda 20 kattan daha fazla büyüdü. Bu durum denizcilik sektörünü küresel ticarette en stratejik sektör konumuna getirdi. Dünyada gemi takip sistemlerini ilk kuran ülkelerden biri yine biziz! Dünya genelinde 2021 yılında konteyner elleçlemelerinde yaklaşık yüzde 6'lık artış ve toplam yük elleçlemesinde de yüzde 3,2'lik artış kaydedilmiş olmasına rağmen, ülkemiz limanlarında toplam yükte yüzde 6'lık artış yaşandı. Ro-ro taşımacılığında ise yüzde 15,5 artış kaydedildi. Diğer taraftan yine aynı dönemde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 40 kat artarak 437'ye ulaştı ve toplamda 400 bine yakın kurvaziyer yolcusu ülkemiz limanlarında ağırlandı. Hepimizin bildiği üzere Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasında çok önemli bir yer edinen 'Tahıl Koridoru' Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle, ilgili kurumlarımızla iş birliğiyle çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı. Söz konusu gemiler ile 9 farklı çeşit yük taşındı. Bu gemilerin; 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur. Türkiye limanlarında gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 228 bin 971 tondur. Yani toplam yükün yüzde 27'si bizim limanlarımıza gelmiştir. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler için de girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'DENİZCİLİK SEKTÖRÜMÜZE 2053 YILINA KADAR 21,6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'mizin 2053 Vizyonu ışığında, ülkemizi 'dünyanın ilk 10 ekonomisi' içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 yılık ulaştırma ve haberleşme yatırım planımızı tüm kamuoyu ile uzun zamandır paylaşıyoruz. Bu plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolar yatırım öngördük. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu sayede 180 milyar dolar millî gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 320 milyar doları aşacak. Kısaca "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız'da Mavi Vatan'ımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık. Buna göre: Liman tesisi sayısını 255'e çıkaracağız. Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolünü güçlenecek. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini artıracak, boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Türkiye Tahıl Koridoru
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