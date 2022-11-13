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13 Kasım 2022 Pazar 08:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 08:47:00

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete giriyor

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İstanbul Havalimanı Metro projesinde sona gelindi. Bakan Karaismailoğlu müjdeyi, 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz' sözleriyle duyurdu.

Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılışı için geri sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından müjdeli bir paylaşımda bulundu:

"Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!"

TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI

Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.

İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu 37 buçuk kilometrelik güzergah İstanbul Havalimanı Metro
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