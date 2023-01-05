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05 Ocak 2023 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 21:30:00

Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamada, 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artış meydana geldiğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022'de ise kruvaziyer gemi sayısının 12 katına çıkarak 991'e yükseldiğini, yolcu sayısının da aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştığını bildirdi.

Sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, ekimde 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırlandığını, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Karaismailoğlu, geçen yıl 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu, yılın limanı seçilen Galataport'a 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 yolcunun ağırlandığını duyurdu. 98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı'nın üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizminde dikkati çektiğini ifade etti.

Amasra ve Ünye limanlarının ilk kez kruvaziyer gemilere ev sahipliği yapmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu, "2022 yılında Sinop'a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı'na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık. Trabzon'a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu almaktan da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kruvaziyer Adil Karaismailoğlu Türkiye
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