Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu!

Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olan Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"KILIÇDAROĞLU MAALESEF YİNE BOŞA DÜŞMÜŞTÜR"

"Sonuçta demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanları önemli kişilerdir. Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür Sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge."

"BURSALILAR KISA SÜREDE HIZLI TRENE KAVUŞACAK"

İddia edilen şey; Bursa Hızlı Tren ihalesi. Böyle bir ihale var. Şu an Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Bursalılar da hızlı treni çoktan hak ediyorlar. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan, iptal edilmiş olan ihaleler var. En kısa zamanda Bursalılar hızlı trene kavuşacak. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri. 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon lira civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı.

"BUNLAR ELMAYLA KARPUZU KARIŞTIRIYORLAR"

Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km'lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar.

İlk ihalede altyapı işleri 50 kilometre iken 145 kilometreye çıkıyor. Sinyalizasyon işleri iki katına çıkmış. Güzergahta kazı 22 milyon metreküpe çıkmış. Tabii ki bu artacaktır. Böyle bir şeyi kamuoyuna anlatması o kadar vahim ve acındırıcı bir durum ki. 2018 birim fiyatları ile 2021 birim fiyatları aynı değil. Oradan da bir fark var. 3 milyar 191 milyar TL'lik iş kur farkıyla 5 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Konunun uzaması, Bandırma tarafının eklenmesi. Bursa-Yenişehir arası üstyapının eklenmesi artışı çıkarıyor ortaya. Ayrıca istasyonlar da üzerine eklenmiş. Yani iki kere iki dört eder. Belge zaten yok ki. Gösterdiği bir şey var. Cumhurbaşkanımızın onlarca imzaladığı karar var, onlardan birini gösteriyor.

"SİZ ORAYA LİYAKATSIZ İNSANLARI DOLDURURSANIZ"

Bu tür doğal afetler ilk defa yaşanmıyor. İstanbul Belediyesi'nde bir kültür vardı. Ben 25 yıl İBB'de çalıştım. Bu işlerden sorumlu bir kişi olarak konuşuyorum. Kurumun kültürünü çok iyi bilen bir kişi olarak konuşuyorum. Siz oradaki kurumsal yapıyı dağıtırsanız, liyakatsız insanları doldurursanız tabii ki başarısız olacaksınız. Tabii ki sıkıntı yaşanmıştır Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de sorumluluğu vardır. Asıl sorumlu olan AKOM'daki kişilerdir. Eskilere baksalar her şey çözülecek. Kasım ayında tatbikatlar, simülasyonlar yapılırdı. Araçların nereye müdahale edeceği bellidir. Ama siz liyakatsız kişileri getirirseniz böyle bocalarsınız. Yolda kalan İETT otobüsleri, kış lastiği olmayan araçların yolda kalması. Bir an önce bu kadar kar ve tipinin bastırması sıkıntılar yaşanacak ama bu işler çözülecekti. Vatandaş sıkıntı çekerken gözünüzün başka yerde olmaması lazım. İstanbul'un derdiyle dertlenmek lazımdır. İnşallah bir daha böyle süreç olmaz. Ne gerekiyorsa biz onlara da yardım ederiz. Biz onların açmadığı yollara bizim ekipleri gönderdik, yardım ettik. Biz kendi Karayolları uhdesindeki yolları açtıktan sonra oralara müdahale edildi.

"İŞLERİ ÇÖZMEK İÇİN HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM"

TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz. Tabii orada yolda kalan vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşandı. Bizim için de arabasında mahsur kalan araçlar ve vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadılar. AFAD, Jandarma, Emniyet birlikte topladık. Koordinasyon problemi olmaması gerekir. Bir devlet kültürü ile bu işi yönetiyordunuz. Siz orada kışla mücadele ihalesi yapacaksınız. Önceden 10 bölgeye ayrılıyor, herkesin sorumlulukları yükleniyordu. Siz bir tek ihale yapıp bir kişiye veriyorsunuz. Tuz ihalesiyle ilgili konuşulanlar var. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Bu tür olumsuz hava koşulları her zaman olacaktır. Hazırlıklı olmak lazım, kısa zamanda işleri çözmek lazım.

"YILDA 1 MİLYON TON EGZOZ DUMANI SALGILIYORLARDI"

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yanlış iş yapmışlardı, hem ücretleri vatandaşlara geri ödettirdik ve gerekli cezayı verdik. Atatürk Havalimanı'na inmememiz gerekiyordu risk alarak indik. Atatürk Havalimanı'nda olağanüstü durumlarda acil iniş için bir pist açık. İstanbul Havalimanı'nda 2 tane pistimiz var. Bahçelievler, Bakırköy, Florya, Sefaköy nüfusun en yoğun alanlar. Burada havalimanı vara günde bine yakın uçak iniyordu. Şehrin göbeği burası. Atatürk Havalimanı'na inmek için Marmara denizinde saatlerce döndüğümüz günleri unutmayın. Kapasitesini doldurmuş bir havalimanı. Vatandaşı bu egzoz emisyonundan kurtarmanız gerekiyor. Yılda 1 milyon ton egzoz salgılıyorlar. Bu şehrin göbeğinde burası. 305 milyon ağaca eşdeğer egzoz salınımı demektir bu yılda. Kapasite bitmişti. Yeni kapasite gerekiyordu. İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi olacak.

"BUNDAN SONRA OLMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

İstanbul Havalimanı'nı kötülemeye çalışıyorlar. Yıllardır hizmet edecek bir havalimanı. Şu ana kadar 115 milyon yolcu taşıdı. 800 bin uçak iniş yaptı bu havalimanına. Pazartesi günü onlardan bir tanesini yaşadık. Atina'da, New York'ta, Amsterdam'da yaşanmıştı. Bu her yerde yaşanıyor. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok.

"OLASI DURUMDA MÜDAHALE EDİLECEĞİ BELLİYDİ"

İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık diyorum. Bunlar olacaktı ama bunları dert etmek lazımdı. Planlama eksiği, kurum kültürü var. Kış gelmeden önce tatbikatlardan bahsediyorum. Olası durumda nereye müdahale edileceği belliydi. Siz bunları dağıtırsanız eleştiri almakta çok haklısınız. Kuzey güney pisti aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı. Burası Millet Bahçesi olacak. Yine kamunun ihtiyacına kurgulanacak. Buranın kıymeti yerinde. Doğu batı pisti özel uçuşlarda, kriz zamanlarında kullanılacak.

"ÇÖKEN KARGO ÇATISI HAVALİMANININ 7 KM DIŞINDAYDI"

Yeni havalimanı 75 milyon metrekarelik bir alandır. Bu tabii ki olacaktı, olması da gerekiyordu. Eski havalimanı 11 milyon metrekareydi. Şimdi biz 5. ve sonra 6. piste geçeceğiz. Türkiye'de turizmin artmasıyla böyle bir havalimanı zaten olmazsa olmazdı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. 25 yıllık işletme boyunca 22 milyar Euro devlete kira getirecek çok kıymetli bir eser oldu. Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu uzun soluklu master planın ürünleri. Hepsi logo gibi. Tek tek yerlerine koyup resmin tamamına bakmak lazımdır. Havalimanı kapandıktan sonra bölgedeki Trafik yüzde 30 azalmıştır. İstanbul Havalimanı gayet güzel bir şekilde işliyor. Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok.

"İSTANBUL'DA MAALESEF SINIFTA KALDILAR"

24 yıldır İBB'de daire başkanlıkları, genel sekreter yardımcılıkları yaptım. İBB'nin yükümlülük ve sorumluluklarını çok iyi bilen birisi olarak konuşuyorum. Maalesef sınıfta kaldılar. Olumsuz hava koşulların şiddetine göre birtakım sıkıntılar tabii ki yaşayacaksınız. Ama oraya hazırlıklı olmak lazım. Pazar günü Bolu Dağı'ndaydım, Pazartesi gecesi İstanbul'daki sıkıntıyı görünce sayın Bakanımızla buraya gelip müdahale edip sıkıntıyı çözdük. Gözünüz başka yerde olduğunuzda bu sıkıntılar yaşanır. Bunları söylediğiniz zaman kızmaya hakkınız yok. Biz devlet olarak TEM otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'na müdahale ettik. 18 saati bulmayan bir süreçte normal akışı sağladık.

"KESİN PROJELER GELMEDİĞİ İÇİN SÜREÇ UZADI"

Oynamaya niyetin yok yerim dar diyorsun! İBB'de Ulaşım Daire Başkanlığı yaptım. Mevcut metro hatlarını yapmak için kapı kapı dolaşıyor onayını alıyorduk. Arkadaşlar bilmiyorsa ön, avam, kesin proje nedir anlatırız onlara. 12/03/2021 tarihinde gelmişler Bakanlıkta toplantı yapmışlar. Biz 'projedeki eksiklikleri tamamlamanız lazım ki, yatırım programına alalım' demişiz 31/03/2021 tarihinde. Kendi yazılarında 'ön projeler teslim edilmiştir' deniyor. Onay alınabilmesi için kesin proje olması lazım. Biz de kesin projeleri istemişiz. O süreçte gelip sunumlar yapılmış Bakanlıklara. Kesin projeler gelmediği için süreç o yüzden uzadı.

"MAĞDUR OLMA PEŞİNDELER"

03/11/2021'de kendi yazıları var, bize birtakım belgeler sunmuşlar ama yine kesin belgeler yok. Hepsi kendi yazılarında var. Toplantılar devam ediyor. Yazı yazılmış, belgeler bekleniyor. Biz 'şunları toplayıp gelin' demişiz. Hem cevap, hem toplantı hem de toplantı tutanakları var. En son 03/11/2021'de talepte bulunmuşlar. Sonra evraklarını sanki teslim etmişler, bütün iş bitmiş sadece Sefaköy-Beylikdüzü metrosu kalmış gibi. Şimdi başlamışlar 4 istasyon yapacağız diye. Tahtakale'de, Ispartakule'deki vatandaşımız ne yapacak? Bir algı yapıyorlar, ortada olmayan bir şey üzerinde fırtına koparıyorlar. Kirazlı metrosunda ne yaptınız onu söyleyin! Ortada hiçbir şey yok. Bostancı-Dudullu metro hattı kendilerinde. Yerinde yeller esiyor. Pendik-Tuzla metrosu ortada bir şey yok. Yenidoğan-Sancaktepe metrosunun üzerine hafriyat döküyorsunuz. Mağdur olma peşindeler. Görevlerini yapacaklar ondan sonra konuşmaya hakları olsun.

"BİZİM PROJELERİMİZ HİÇ BAKANLIKTA TAKILMAMIŞTI"

Yazılarla bildirildi, şifahen bildirildi. Toplantı devam ederken birileri çıkıp 'Bize izin vermiyorlar' deniliyor. Uygulama kesin proje olmadan ne yatırım programı teklif edilebilir ne de ihale yapılabilir. Zemin etüdleri, deprem raporları oluşturmadan olmaz. Biz Kadir Bey'ye hiçbir zaman projelerimiz Bakanlıkta takıldı demezdik. Kapı kapı dolaşır projemizin onayını alırdık. Maalesef proje firmasına işi ihale etmişler şimdi. Tabii ki proje firmasından biz de faydalanıyorduk ama bürokrat işini takip eder.