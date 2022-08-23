Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri olduğunu bildirdi.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda bu ay itibarıyla dünyanın en yoğun 5 havalimanına da yer verildi.
Buna göre, ağustosta dünyada birinci sırada yaklaşık 4 milyon 750 bin yolcuyla Atlanta, ikinci sırada 4 milyon 92 bin yolcuyla Dubai, üçüncü sırada 3 milyon 928 bin yolcuyla Dallas, dördüncü sırada 3 milyon 843 bin yolcuyla Tokyo, beşinci sırada da 3 milyon 807 bin yolcuyla İstanbul Havalimanı bulunuyor.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Seçimler zamanında yapılacak
- "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
- "Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor"
- Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
- Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz
- İran'ın 3'lü zirve iddiasına Türkiye'den yanıt!