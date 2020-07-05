Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dev proje iki yıl içinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için geldiği Mersin'de Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda incelemede bulundu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız." dedi.