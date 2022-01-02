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02 Ocak 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 13:02:00

Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdık

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geleceği inşa ederken Türkiye'nin değerlerine sahip çıktıklarını belirterek, restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısının 406'ya ulaştığını duyurdu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, tarihi köprü restorasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, asrın projelerine imza atarken tarihi değerlere de sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde Aralık 2021 itibarıyla; yurt içinde 2 bin 421 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 adet Osmanlı dönemine ait tarihi köprü bulunuyor" dedi.

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33'ü 2021 yılında olmak üzere restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısının 406'ya ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin (Göksu) Köprüsü, Kastamonu Taşköprü, Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dönemde önemli işleve sahip olan köprüleri tekrardan kültür mirasımıza kazandırdık. Edirne Uzun Köprü, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü, Tokat'ta bulunan Tarihi Hıdırlık Köprü, Kayseri Kocasinan ilçemizdeki Tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleriyle Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı Tarihi Köprü restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, yeniden hizmete aldığımız tarihi köprüler arasında yer alıyor. Tarihi köprülerimizin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; Aralık 2021 itibarıyla 32 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti göstererek, ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yapıyoruz. Aslına uygun olarak korunmasını sağlıyoruz. Yol ve köprülerimiz bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir."

Etiketler : Bakan Karaismailoğlu 406 tarihi köprü Adil Karaismailoğlu
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