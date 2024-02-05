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Bakan Kacır'dan öğrencilere eğlenceli okul mesajı
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05 Şubat 2024 Pazartesi 09:14:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 09:14:00

Bakan Kacır'dan öğrencilere eğlenceli okul mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Yarıyıl tatili sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından eğlenceli fotoğraflarla öğrencilerin yeni eğitim dönemini tebrik etti.

İki haftalık yarıyıl tatili sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yeni eğitim döneminin hayırlı olması mesajını paylaştı.

"Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaştığı mesajında eğlenceli görsellere de yer verdi.

Etiketler : mehmet fatih kacır yarıyıl tatili öğrenci
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