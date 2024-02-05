Bakan Kacır'dan öğrencilere eğlenceli okul mesajı
Kaynak: TRT Haber
Yarıyıl tatili sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından eğlenceli fotoğraflarla öğrencilerin yeni eğitim dönemini tebrik etti.
İki haftalık yarıyıl tatili sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yeni eğitim döneminin hayırlı olması mesajını paylaştı.
"Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaştığı mesajında eğlenceli görsellere de yer verdi.
Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun.������ ��#GururDuyTürkiye ���� pic.twitter.com/XiVAl4yVT3— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 5, 2024
- Bakan Kacır'dan öğrencilere eğlenceli okul mesajı
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