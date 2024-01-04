Bakan Kacır'dan CHP'ye "yatırım" tepkisi! "Millî projeleri halen sindirememişler"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yatırım teşvik uygulamalarına yönelik ortaya attığı iddia, itham ve karalamalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Birileri Türkiye'nin yükselişine hız kazandıran, tam bağımsızlık iddiamızı güçlendiren millî projeleri halen içlerine sindirememiş olsa da; bizim yapacak çok işimiz var' dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yatırım teşvik uygulamalarına yönelik ortaya attığı iddia, itham ve karalamalara sert tepki gösterdi.
Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları vurguladı:
Karalamalara aldırmadan, Türkiye'ye değer katacak tüm yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.
Birileri Türkiye'nin yükselişine hız kazandıran, tam bağımsızlık iddiamızı güçlendiren millî projeleri halen içlerine sindirememiş olsa da; bizim yapacak çok işimiz var.
Karalamalara aldırmadan, Türkiye'ye değer katacak tüm yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 3, 2024
Birileri Türkiye'nin yükselişine hız kazandıran, tam bağımsızlık iddiamızı güçlendiren millî projeleri halen içlerine sindirememiş olsa... https://t.co/Xu7ryywBcF
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