Bakan Kacır: Katma değerli üretim ve girişimciliğin adresi Türkiye olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların teknolojik boyutunun güçlendirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), Türkiye'de yetişen ve daha sonra yönetici rollerinde görev alan "1.000 Global Türk"ün yetenek haritasının ortaya konulduğu "Global Turks par Excellence" projesinin uluslararası tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Citibank iş birliğinde Citi'nin New York'taki genel merkezinde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Citi Kamu Sektörü Global Başkanı Julie Monaco ve AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun yanı sıra iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, AmCham Türkiye'nin, ülkenin ekonomik büyümesini destekleme, Türkiye ile ABD'nin ticari ve ekonomik bağlarının geliştirilmesi konusunda önemli bir rol oynadığına işaret eti.

Küresel ekonominin pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi son 3 yılda yaşadığı zorluklara işaret eden Kacır, bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin kayda değer bir büyüme ve dayanıklılık gösterdiğini kaydetti.

"TÜRKİYE YÜZYILI"NDA TEKNOLOJİK KAPASİTEYİ YÜKSELTME HEDEFİ



Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üretim ve inovasyon merkezi rolünü güçlendirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek birçok stratejik ve kritik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin, büyüme performansıyla OECD ve G20 ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Kacır, ülkenin ihracat rakamlarının da şubat ayında yaşanan depremlere rağmen bir önceki yıla yakın seviyede olduğunu belirtti.

Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da yollara çıktığını hatırlatarak, ülkenin girişim ekosisteminin de Avrupa'da dikkati çektiğini dile getirdi.

Tüm bu başarıların kolektif çabaların bir sonucu olduğuna işaret eden Kacır, "Doğrudan yabancı yatırımın yalnızca ekonomik politikalarımız için bir araç olmadığını, bizimle Türkiye'ye inananlar arasında uzun vadeli bir ortaklık olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kacır, 2002 yılına kadar yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel doğrudan yabancı yatırımdan aldığı payın artık yüzde 1'i aştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının da son 20 yılda 10 kattan fazla artarak 6 binden 80 bine çıktığını bildirdi.

Bu şirketlerin son 20 yılda oluşturulan AR-GE ve inovasyon ekosisteminde kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimiz bu dönemde ülkemizin teknolojik kapasitesini yükselteceğiz ve Togg gibi paradigma değişimlerine odaklanacağız. Türkiye'yi, bataryalardan uçan akıllı arabalara, akıllı tıbbi cihazlardan yeni nesil uydu girişimlerine kadar yenilikçi ve çığır açıcı teknolojiler için küresel bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Milletimizin kritik teknolojilerde üretme ve yenilik yapma yeteneğini güçlendireceğiz."

İki hafta önce Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Kacır, programda ülkenin makroekonomik ve finansal istikrarını artıracak adımların yer aldığını, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için ikiz dönüşümlerin ve yüksek teknoloji odaklı üretimin önemine de vurgu yapıldığını aktardı.

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE GİRİŞİMCİLİĞİN ADRESİ TÜRKİYE OLACAK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, katma değerli üretim ve girişimciliğin adresinin Türkiye olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağların teknolojik boyutunun güçlendirilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunun bilincindeyiz. Yani Türkiye, ABD'li yatırımcıların aşina olmadığı bir pazar değil. Nitelikli ve rekabetçi iş gücü ve yüksek teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik özel teşviklerle Türkiye, 1 milyar kişilik tüketici tabanına açılan kapı olmaya hazır. Türk-Amerikan topluluğunun başarılarının ABD'li yatırımcıların da dikkatini çektiğinin ve Türkiye'yi öncelikli ilgi pazarlarından biri haline getirdiğinin de bilincindeyiz."

Bu kapsamda, "Global Turks" projesinin Türkiye'nin potansiyelini temsil ettiğini anlatan Kacır, "1000 Küresel Türk"ün yetenek haritasına tanık olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kacır, bu çalışmanın Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendirmek adına gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni projelerin ipuçlarını da verdiğini ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Küreselleşen dünyada mesleki hayatlarını yurt dışında sürdürenleri Türkiye için bir kayıp olarak görmediklerini belirten Kacır, onları "Türkiye'nin ve Türk insanının zenginliğini ve potansiyelini dünyaya tanıtan elçiler" olarak nitelendirdi.