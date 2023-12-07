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07 Aralık 2023 Perşembe 15:36:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 15:36:00

Bakan Kacır: AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 18. ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya platformundan Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili almasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peynirinin AB'de tescillenen 18. coğrafi işaretli ürün olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bu tescil, sadece bir lezzetin değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve ekonomik kalkınma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Coğrafi işaretlerimizin artan sayısı, Türkiye'nin dünya üzerindeki gastronomik ve kültürel etkisini pekiştiriyor. 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsun."

Etiketler : mehmet fatih kacır ezine peyniri coğrafi işaret
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