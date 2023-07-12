VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:32:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:32:00

Bakan Işıkhan: Sel bölgesine prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz." dedi.

Etiketler : 0
Dolandırıldım

Dolandırıldım
İmparator Sefo

İmparator Sefo
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX