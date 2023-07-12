Bakan Işıkhan: Sel bölgesine prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz." dedi.