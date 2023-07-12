Bakan Işıkhan: Sel bölgesine prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz." dedi.
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