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23 Kasım 2023 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 13:57:00

Bakan Işıkhan: İİT üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulma zamanı geldi

Kaynak: AA

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Bakan Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İİT üyesi ülkelerin, Gazze'deki insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına endişelerini eylemlere dönüştürmelerinin zamanı geldi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir." dedi.

Bakan Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 5. Çalışma Bakanları Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek başlayan Işıkhan, saldırılarda binlerce Filistinlinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Işıkhan, "Gazze'de masum sivilleri hedef alan, insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, hatta lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelerine taşınması yönündeki açıklaması, kabul edilemez olduğu kadar uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir." dedi.

İsrail'in saldırılarını kınama ve lanetlemenin ötesine geçilerek bu insanlık dramına son verilmesi için İslam dünyasının birlik olması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "İİT üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesine yönelik çabalarını yoğunlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, İİT Çalışma Merkezi'nin Bakü'de kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek merkezin hedeflerinin Türkiye'nin politika ve stratejileriyle uyum içerisinde olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, UZMANLIK VE DENEYİMİNİ İİT ÜLKELERİ İLE PAYLAŞMAKTADIR"

Kovid-19 salgınının iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesinin ve bu hizmetlere yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinin kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesine öncülük etme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin iş gücü ve istihdam hizmetlerinde dijital dönüşümü ilerletmek için son dönemde aldığı yenilikçi önlemlerden bahsederek "Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız. Bu bağlamda nihai hedefimiz, iş piyasasının sürekli değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak iş arayanlar ve işverenler arasında daha kusursuz bir bağlantı oluşturmaktır. Ayrıca Türkiye, bu alanlardaki uzmanlık ve deneyimini İİT ülkeleri ile paylaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN TAM BİR DAYANIŞMA İÇERİSİNDE BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ ZORUNLU"

Uluslararası toplumun ve sözde küresel güçlerin Müslümanların karşılaştığı zorluklara ilgisiz kaldığını belirten Işıkhan "Bu nedenle Müslüman ülkelerin, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur." diye konuştu.

Etiketler : azerbaycan vedat ışıkhan gazze
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