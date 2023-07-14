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Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'yi ziyaret etti
14 Temmuz 2023 Cuma 19:51:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 19:51:00

Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'yi ziyaret etti

Kaynak: IHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de bir dizi ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay ziyaretinin ardından Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Osmaniye Valiliğinde Koordinasyon Merkezi Bilgilendirme Toplantısına katılan Bakan Vedat Işıkhan, ardından Osmaniye Belediye Başkanlığına geçti. Başkan Kadir Kara, Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti ve MHP'li Belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Işıkhan, bir süre başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ardından Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Karaçay Konteyner Kentini ziyaret etti. Burada afetzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Vedat Işıkhan, afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı. Bakan Işıkhan, Konteyner Kent ziyaretinin ardından Osmaniye'den ayrıldı.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6 Şubat depremleri Osmaniye ziyareti
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