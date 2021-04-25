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25 Nisan 2021 Pazar 22:27:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 22:27:00

Bakan Hulusi Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemede bulundu. Akar burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Harekat Merkezi'nde faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Operasyon bölgesindeki komutanlarla telsiz vasıtasıyla konuşan Akar, operasyonla ilgili bir dizi talimat verdi. Akar, daha sonra Şırnak Harekat Merkezi ve bölgesindeki komutanlarla uzaktan görüntülü görüşme yöntemiyle bağlandı ve talimatlar verdi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının şu ana kadar çok başarılı bir şekilde devam ettiğini bildiren Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları birçok operasyonu icra etti. Bunların sonunda teröristlerin son derece sıkıştığı, kaçacak delik aradıkları, iki gün üst üste yanı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu operasyonları, ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı, hudutlarımızın güvenliği, karakollarımızın ve üs bölgelerimizin emniyeti için yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız husus kendi güvenliğimiz ve bekamız için. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu onun dışında hiçbir hedefimizin olmadığını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugüne kadar bunu herkesin anlaması lazım. Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Amacımız ve niyetimiz huzur ve güven içerisinde bir hayatı hem Iraklı kardeşlerimiz için hem de kendi vatandaşlarımız için hazırlamak ve bunun imkanlarını sağlamak. Bu konuda büyük çalışmalar yapıldı ve emekler sarf edildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teröristlerin seyyar davranarak bugün bir yerde diğer gün başka bir yerde varlıklarını sürdürme çabasında olduğuna dikkati çeken Akar, silahlı kuvvetlerin buna müsaade etmeyeceğini aktardı.

Etiketler : Bakan Akar Pençe operasyon
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