Bakan Hulusi Akar 3 ülkeye tepki gösterdi, Erivan'dan ateşkes açıklaması geldi: Görüşmeye hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD, Fransa ve Rusya'nın ateşkes çağrılarına yönelik açıklamada bulundu. Akar, "Yıllardır Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, üç ülkenin ateşkes çağrılarına yönelik, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." şeklinde konuştu.

Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

İşgalci Ermenistan çatışmalarda geri adım attı: Ateşkes görüşmelerine hazırız

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6’ncı gününde başarıyla devam ediyor. Çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçarken, Erivan yönetiminden geri adım geldi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995’te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.

AGİT Minsk Grubu, 1992’de Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den çatışmaların durması için tek şartın işgalci Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi olduğu yönünde açıklamalar gelmişti. Geri çekilme olmadığı sürece operasyonların devam edeceği bildirilmişti.