Bakan Güler'den 'Eurofighter' açıklaması: Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, sonra soracağız
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter'a ilişkin soruya "Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, sonra soracağız" diye cevap verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız" dedi.
TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.
IRAK'LA TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ
Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.
ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine de Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" diye cevap verdi. (DHA)
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