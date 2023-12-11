Bakan Güler'den Batı'ya tepki: Teröristlere helikopter kullanmayı bile öğretiyorlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batılı ülkelere tepki göstererek, "Teröristlere helikopter kullanmayı bile öğretiyorlar." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Güler, Batılı ülkelere eleştirilerde bulundu.
Bakan Güler, "Teröristlere helikopter kullanmayı bile öğretiyorlar." ifadelerini kullandı.
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