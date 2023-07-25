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25 Temmuz 2023 Salı 21:22:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 21:22:00

Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Etiketler : Türk-Yunan görüşmesi Milli Savunma Bakanı Dendias Bakan güler
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