Bakan Güler, Estonya'ya gidiyor

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17 Ekim 2023 Salı 15:23:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 15:23:00

Bakan Güler yarın resmi ziyaret kapsamında Tallin'i ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya'yı ziyaret edecek. Ziyaretle, iki ülkenin savunma alanlarındaki işbirliklerinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yarın resmi ziyaret kapsamında Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunacak.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından törenle karşılanacak Güler'in ziyaretiyle iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının daha da geliştirilmesi, iki ülkenin savunma alanlarındaki işbirliklerinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Ziyaret sırasında Estonya ordusuna zırhlı araç alımına yönelik bir anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Etiketler : yaşar güler estonya tallin
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