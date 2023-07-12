Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.