Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.
NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
- Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
- Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
- Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
- Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
- THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği