VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:53:00

Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.

Etiketler : NATO Zirvesi Guido Crosetto Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX